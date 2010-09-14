Единый Центр сам пригласил иностранных наблюдателей на местные выборы

Партия «Единый Центр» по собственной инициативе пригласила иностранных наблюдателей на местные выборы, которые состоятся 31 октября.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил один из лидеров «Единого Центра» Игорь ПОПОВ.

По его словам, инициатива пригласить иностранных наблюдателей исходила именно от «Единого Центра», поскольку партия считает чрезвычайно важным беспристрастный мониторинг хода избирательной кампании, состояния соблюдения правовых и демократических норм, установления объективных результатов голосования.

«Мы убеждены, что присутствие делегаций от авторитетных международных институтов должно было обеспечить государство. Поэтому народные депутаты Украины от «Единого Центра» официально обратились к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧА с призывом сделать соответствующее приглашение. Однако Банковая явно не спешит с таким дипломатическим шагом, хотя избирательная кампания началась уже несколько дней назад. Поэтому наша партия взяла на себя эту миссию, и официальные письма-приглашения были разосланы», – заявил он.

В документе прогнозируется «проблемная избирательная кампания» в связи с достаточно напряженной политической ситуации в стране, с публичными обвинениями власти в ограничении свободы слова и свободы собраний. В связи с этим отмечается, что присутствие международных наблюдателей всегда было полезным для беспристрастной оценки и предотвращения нарушений. Поэтому «Единый Центр» обращается с просьбой направить наблюдателей как для наблюдения за ходом голосования непосредственно 31 октября, так и для мониторинга всей кампании, подсчета голосов, подведения итогов и рассмотрения избирательных споров. Со своей стороны партия выражает готовность оказать всю необходимую информационную поддержку.

Письма за подписью одного из лидеров «Единого Центра» И.ПОПОВА направлены в посольства государств «Большой восьмерки» и стран, которые граничат с Украиной. Адресатами послания также являются такие международные структуры, как Европарламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Парламентская Ассамблея и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, Парламентская Ассамблея НАТО, Межпарламентская Ассамблея стран - участниц СНГ, ряд уважаемых неправительственных организаций: Европейская сеть организаций, которые наблюдают за выборами (ЕНЕМО), Международная организация наблюдения за выборами «CIS-ЕМО», Всемирный конгресс украинцев, Фонд Конрада Аденауэра, Международный республиканский институт, Украинский конгрессовый комитет Америки и другие.

«Единый Центр» надеется, что его приглашение не останется без внимания мировых столиц. Ведь это первые выборы, которые будут проводиться после полного изменения власти в Украине. Украинское общество и мировое содружество еще не уверены, что новая власть способна обеспечить честные, открытые выборы с равными возможностями всех участников. Подтверждением этого должен стать прозрачный, законный ход кампании», – отметил И.ПОПОВ.

Дополнительным аргументом в интересах направления наблюдателей он назвал тот факт, что официальный Киев медлит с приглашением от своего имени. «Конечно, «Единый Центр» приветствует приглашение иностранных наблюдателей Партией регионов и ее заинтересованность в проведении выборов честно и прозрачно. Однако это совсем не означает, что наблюдателей на выборы зовет Украинское государство, поскольку международным организациям нужно официальное обращение от уполномоченных государственных органов. Даже не ясно, кого именно пригласила правящая партия – представителей авторитетных структур, которые имеют опыт такой работы, или «карманных» наблюдателей», – сказал он.

По словам И.ПОПОВА, «Единый Центр» как участник выборов заинтересован в наиболее широком контроле над выборами, который должен предотвратить возможные нарушения и фальсификации. «Три последние избирательные кампании проходили под пристальным вниманием иностранных наблюдателей. Мир признал их демократическими, а результаты – объективными. Мы рассчитываем, что такими же будут и выборы 31 октября», - отметил он.