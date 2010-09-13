Томенко не сомневается, что Януковичу полномочий Кучмы уже недолго ждать

Заместитель председателя Верховной Рады Украины, один из лидеров фракции «БЮТ-Батькивщина» Николай ТОМЕНКО не сомневается, что Конституционный Суд признает неконституционной политическую реформу 2004 года.

Об этом он заявил сегодня во время брифинга, комментируя по просьбе корреспондента УНИАН перспективы рассмотрения парламентом нового законопроекта о внесении изменений в Конституцию.

«Сегодня абсолютно очевидно решение Конституционного Суда, после того как последние члены Конституционного Суда, выражавшие сомнение в целесообразности отмены политической реформы, ушли из помещения КС. Ни у кого нет сомнения, что будет принято решение, согласно которому изменения в Конституцию 8 декабря 2004 года будут признаны такими, которые приняты с нарушением», - сказал вице-спикер.

В то же время, по словам вице-спикера, существует несколько вариантов, каким образом будет проходить легитимизация соответствующего решения Конституционного Суда.

Первый – «революционный путь» - печать в средствах массовой информации решения Конституционного Суда и возвращения Украины к Конституции 1996 года.

«Но версия революционная, по моему мнению, маловероятна, поскольку мир будет в шоке, поскольку мы признаем, что 6 лет мы жили не по закону», - сказал он.

Более реалистичным сценарием, по мнению Н.ТОМЕНКО, будет принятие изменений в Конституцию путем голосования в Верховной Раде. Н.ТОМЕНКО прогнозирует, что в парламенте будет создана временная конституционная комиссия, которая начнет работать над законопроектом, который будет отвечать решению КС, и таким образом на протяжении двух сессий будут внесены изменения в Основной Закон.

Третьим вариантом является идея проведения конституционного референдума для легитимизации и демократизации решения Конституционного Суда и решения парламента.

Как сообщал УНИАН, 13 июля в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление относительно конституционности Закона Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222 – IV.

Соответствующее представление поступило от 252 народных депутатов.

2 сентября министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что Министерство юстиции Украины направило в КС свое заключение о наличии оснований для отмены изменений, внесенных в Конституцию в 2004 году.

«Мы получили запрос от КС, и я поставил свою подпись под точкой зрения, которая касается возможности принятия решения о неконституционности закона, которым вносились изменения в Конституции», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.