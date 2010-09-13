Теневой сектор в Украине уже превысил 150 миллиардов?

Усиление административного давления на бизнес – идея-фикс украинских чиновников. Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя инициативы Государственной таможенной службы Украины по расширению полномочий ведомства по проверкам.

В комментарии УНИАН глава парламентского комитета отметила, что после намерений расширить полномочия налоговой службы, это уже вторая инициатива власти, направленная на усиление контролирующих органов. «Это пример непоследовательности власти. С одной стороны она заявляет о планах ослабить давление на бизнес, а с другой – делает все для того, чтобы как можно сильнее усилить возможности административного пресса», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она подчеркнула, что усиление давления на бизнес приводит не к увеличению поступлений в бюджет, а к расширению теневой доли рынка. «Сегодня теневой сектор уже превысил 150 млрд. грн., и его рост продолжается. Остановить его можно исключительно ослаблением фискального давления, в частности, реформированием регуляторной политики государства и системы контролирующих органов», – говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава профильного парламентского комитета полагает, что эффективным решением вопроса стала бы ориентация на риск-анализ в сфере деятельности контролирующих органов, полномасштабное внедрение электронной системы документации, минимизирующей возможности нарушений в таможенных декларациях. Таким образом будет снижен уровень коррупции в работе контролирующих органов, сведены к минимуму контакты предпринимателей и чиновников, уменьшено административное давление на субъектов предпринимательской деятельности, а также повышена оперативность обработки документов, что отразится на пропускной способности границы.

«Если не прекратить раздавать полномочия по проверкам всем контролирующим органам, бизнес в стране будет остановлен, а перед офисами предприятий соберутся очереди проверяющих. Необходимо четко определиться, кому государство собирается дать работу: реальному сектору экономики или чиновникам, получающим, как правило, за осуществление проверки легальную зарплату и взятки от бизнеса», - отмечает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.