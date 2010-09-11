ЕЦ будет ставить на победителей, и в Тернополе это 100% не ПР

В Тернополе «Единый центр» поддержит того кандидата в мэры, который исповедует демократические принципы и имеет наибольшие симпатии в обществе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил лидер «Единого центра» Виктор БАЛОГА.

Он объяснил, что партия решила поддерживать в регионах самых сильных кандидатов при условии, что их мировоззрение совпадает с базисными идеалами «Единого центра». «Если есть кандидат более сильный и мировоззренческие наши вещи сходятся, то почему не поддержать. Неужели должны все выдвигать? Но тогда нет перспективы. Мы компромиссны. Там, где мы сильны, там мы будем подтягивать к себе. Где мы слабее, будем подтягиваться к более сильному. Главное - вопрос консенсуса решить так, чтобы потом можно было нормально работать последующие 5 лет», - сказал В.БАЛОГА.

При этом он заверил, что в Тернополе «Единый центр» на 100% не будет поддерживать кандидата в мэры от провластной Партии регионов.

«В каждой области есть лидеры политической гонки. У вас по результатам выборов в облсовет - это «Свобода». Понятно, что от них будут сильные кандидаты, и общество это больше воспринимает. На основе этого и будем принимать решение, как выходить из ситуации с действующим мэром и кандидатом от «Свободы», чтобы потом не вышло, что якобы демократическое крыло есть, но в действительности его не будет и в Тернополе», - отметил В.БАЛОГА.