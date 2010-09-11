Правительство будет просить МВФ увеличить квоту НДС-облигаций

Кабинет министров Украины намерен обратиться к Международному валютному фонду по поводу увеличения квоты по выпуску НДС-облигаций еще на 10-12 млрд. грн. Об этом сообщает еженедельник «Зеркало недели» со ссылкой информированный источник.

Как отмечает издание, тем самым государство признает долг перед экспортерами по НДС на сумму около 26,5 - 28 млрд. грн., что вдвое меньше невозмещенного налога на добавленную стоимость по оценкам экспертов.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины выпустило облигаций внутреннего государственного займа на 16,441 млрд. грн. для погашения задолженности по возмещению НДС, которая накопилась за 2009 год.

По информации первого заместителя главы Администрации Президента Ирины АКИМОВОЙ, на сегодня предъявленная к возмещению сумма НДС оценивается в около 23 млрд. грн., при этом она не уточнила объем просроченной задолженности.