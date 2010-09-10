Бывшие политзаключенные требуют от СБУ убрать руки

Во Львове бывшие политзаключенные и общественные активисты требуют от Службы безопасности Украины не вмешиваться в деятельность научно-исторических и музейных учреждений.

Как сообщили УНИАН в Центре исследований освободительного движения, сегодня в помещении Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов “Тюрьма на Лонцкого” члены наблюдательного совета музея, которые являются бывшими политзаключенными, и активисты общественных, партийных и молодежных организаций обнародовали обращение с требованием прекратить нарушение демократических прав и свобод в Украине.

Поводом для этого, говорится в сообщении, “стало грубое задержание и возбуждение уголовного дела против историка, директора национального музея “Тюрьма на Лонцкого” Руслана ЗАБИЛОГО и закрытие доступа в рабочие кабинеты сотрудникам”.

”Все члены наблюдательного совета музея единодушно заявляют о своем протесте против возвращения к сталинщиние в ее самых позорных формах идеологической политики. Мы требуем, чтобы спецслужбы не вмешивались в работу научно-исследовательских и музейных учреждений”, - отмечается в обращении.

Бывшие политзаключенные и общественные активисты Львова также требуют от Генеральной прокуратуры возбудить уголовное дело против руководителя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО, который, по убеждению авторов заявления, “должен явиться перед судом в соответствии со статьями Уголовного кодекса Украины, в частности, за сознательное содействие нагнетанию антиукраинской пропаганды; за превышение своих служебных полномочий; за шантаж ректоров, которых работники СБУ обязывали стать доносчиками; за провокацию тревоги в обществе, за нагнетание атмосферы враждебности и страха; за натравливание работников СБУ на грубое обращение с людьми, фактически, за намерение превратить работников СБУ во врагов народа; а также за сознательное использование в своей работе методов сталинизма, осужденного мировой общественностью”.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября СБУ распространила сообщение о том, что Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к разглашению сотрудником СБУ сведений, представляющих государственную тайну.

«Установлено, что сотрудник СБУ ЗАБИЛЫЙ Г. В. с целью передачи третьим лицам несанкционированно собрал сведения, представляющие государственную тайну. 8 сентября 2010 года по прибытии из Львова в Киев он был задержан с этими сведениями. Теперь устанавливается круг лиц, которым предназначалась данная информация».

В тот же день Р.ЗАБИЛЫЙ заявил, что Служба безопасности задержала его за работу с рассекреченными документами и пытается запугать.