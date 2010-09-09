У Балоги объяснили, в чем особенность их оппозиционности

Партия «Единый центр» сегодня находится в оппозиции, но не исключает и партнерства с властью в решении отдельных вопросов, заявляет один из лидеров этой партии, политолог Вадим КАРАСЕВ.

Как передает корреспондент УНИАН, в Донецке на пресс-конференции он отметил: «У нас формула такая – мы в оппозиции, но при этом возможно партнерство в отдельных решениях власти ради Украины». В.КАРАСЕВ при этом уточнил: «Мы в оппозиции. Но я бы сказал так – мы не хотим быть в оппозиции анафемного типа. То есть, мы не считаем, что все, что делает власть – это плохо, мы не провозглашаем власти все время анафему».

В.КАРАСЕВ подчеркнул, что, «если власть будет делать что-то правильное, если у нее будут намерения правильные, мы поддержим», но если наоборот – будет профессиональная критика со стороны «Единого центра».

«Мы должны работать не на власть, а на Украину. Если власть что-то пытается сделать для Украины, мы ее не будем критиковать, мы дополним ее и скажем, что можно сделать лучше, - объяснил партийный лидер, - Но если она будет делать, что будет идти в разрез с интересами Украины, в разрез с нашей позицией и нашей программой партии, будем нещадно критиковать. Но это будет критика, будет не митинговая, а профессиональная критика».

По мнению В.КАРАСЕВА, оппозиция должна не воевать, а конкурировать с властью «Если власть не может что-то сделать, мы должны сделать лучше, мы должны переиграть эту власть. Мы будем навязывать свою игру, а не ждать, пока власть будет делать ошибки, будем идти на опережение, чтобы она не допускала ошибки. Потому что ошибки власти – это прямые потери человека…. Отношение оппозиции к власти – это не война, это конкуренция», - убежден политолог.

В то же время он заявил, что в Украине сегодня существует проблема политической элиты - как во власти, так и в оппозиции. «Во власти проблема не одного человека, это проблема политической элиты, которая прогнила, политической надстройки, которая прогнила, коррумпирована. Это касается всех, это касается и оппозиции», - сказал В.КАРАСЕВ. И добавил: «Что в оппозиции все святые и честные? Если бы были более-менее честными, не проиграли бы выборы... Поэтому мы не оппозиция анафемного типа, мы не нигилистическая оппозиция, а диалектическая оппозиция».