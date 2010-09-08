В ПР говорят, что против них запустили информационную провокацию

В Партии регионов называют провокацией сообщения СМИ о том, что ПР поручила подготовить чистовики протоколов ТИК с результатами голосования еще за неделю до дня голосования на местных выборах.

В пресс-службе Партии регионов УНИАН сообщили: "Это информационная провокация. Никаких распоряжений такого содержания "на места" не было и быть не могло. Партия регионов начнет и проведет избирательную кампанию в сроки, определенные законом, и никаких нарушений во время самой кампании также не допустит".

Как сообщал УНИАН, Интернет-издание LB.ua со ссылкой на источники сообщило, что “из центрального штаба Партии регионов на места спускаются директивы подготовить чистовики протоколов территориальных избирательных комиссий с результатами местных выборов еще за неделю до дня голосования. Таким образом, пишет издание, почин Харькова, где протоколы уже частично готовы, придется поддержать всем без исключения”. При этом, сообщает LB.ua, директива подготовить чистовики протоколов спускается под угрозой увольнения губернаторов и руководителей штабов Партии регионов.