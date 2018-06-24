Ситуация в Киеве: оппозиционным силам нужно научиться есть торт

Имеем редкий случай, когда уместно изобрести собственный велосипед… У Киева меньше прав, чем у Макеевки, Львова, Одессы... Попов – новейший Омельченко, который поборол Косакивского…

Парламент таки дал зеленый свет процессу отмены райсоветов в столице. Что это, борьба с бюрократией или киевским самоуправлением? Почему у киевлян должно быть меньше прав избирать, чем у донетчан? На эти вопросы отвечает политтехнолог, руководитель Института антикризисных стратегий Екатерина Кириченко.

Екатерина, какая ваша оценка вчерашнего решения парламента по поводу райсоветов столицы?

Идет процесс уравнивания киевлян в правах с другими территориальными общинами Украины. По закону о местном самоуправлении и ст. 140 Конституции каждый горсовет имеет право на свое усмотрение создавать или не создавать райсоветы в городах. И только Киев из-за закона о столице обязан создавать райсоветы.

Следовательно, Верховная Рада уровняла Киев в правах с другими городами страны.

Последнее решение в этом вопросе должно быть за Киеврадой.

Возможно ли было упразднить не райсоветы, а количество депутатов в них? Скажем, чтобы их было не 627, а осталась сотня?

Дело не в количестве. Политически близоруко так рассматривать ситуацию. Сегодня в Киеве совмещен бульдог с носорогом – две полярных системы сосуществуют в отдельно взятом городе. Советское достояние – райсоветы, с одной стороны, и мэр города, которого стали избирать за время независимости, – с другой... Вы же не забывайте, что во время господства КПСС и районных советов председателей городов не избирали.

Поэтому сочетание вертикально-горизонтальной модели управления городом ничего хорошего не дает, а порождает лишь конфликты.

В Донецке райсоветы все же не упразднили. Почему у киевлян должно быть меньше прав избирать, чем у донетчан?

Сейчас у киевлян прав меньше, чем у донетчан, потому что мы даже не имеем права рассмотреть вопрос об отмене этих атавизмов. Херсонский горсовет тоже решил оставить райсоветы. И это их право определяться. Нужны Донецку райсовета? Хорошо. А соседняя Макеевка еще 10 лет тому назад, при мэрстве Джарты, упразднила райсоветы.

Львов это сделал в 1994 году, при отсутствии Конституции. Верховный Совет накричал тогда на львовских депутатов, назначил выборы, а люди проигнорировали их. Потому что для города с магдебургским правом за плечами райсоветы мозолили глаза как рудименты времен развитого социализма.

Поэтому у киевлян сегодня меньше прав, чем у жителей Макеевки, Львова, Одессы, Винницы, Николаева, Запорожья, Харькова и других городов, где от райсоветов отказались много лет тому назад.

Сторонники ликвидации райсоветов ссылаются на опыт Москвы и Душанбе, не лучше ли смотреть на запад – Париж или Лондон?

В мире более чем 250 избирательных систем. Мы не должны слепо “обезьянничать”, наследуя чей-то пример. Это тот редкий случай, когда уместно изобрести собственный велосипед с учетом анатомии нашего общества.

Вы сказали ключевую фразу – «посмотреть на Париж или Лондон». Вот – это “ли” определяющее: выйдет или как в Париже, или как в Лондоне. Помните у Пушкина: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань»!

В Париже 200 лет после французской революции вообще не было должности мэра. С 1977 года парижане не голосуют за мэра, а делают это местные депутаты.

В Лондоне с 2000 года каждые четыре года идет прямое избрание мэра в два тура.

Рим 200 лет подряд избирает мэра общиной и тоже живут ничего. А в Москве мэра назначает Мосгордума (там лишь 35 депутатов) по предоставлению президента.

Что бы я переняла – обязательное участие в выборах. Не пришел избирать власть – уплати большой штраф. Так делают в Италии, Австралии, Бельгии, Греции. Есть страны, где санкции суровее штрафов – заключение. Или невозможность занимать государственные должности на протяжении трех лет – как в Аргентине, например.

Модели – производные. Главное – сознательный избиратель. Он диктует избранникам поведение.

Возьмем Париж, сейчас там скандал: Ширак 15 лет не мэр, а депутаты “накопали” на него компромат – за 20 лет мэрства где-то «прибилось» 21 фиктивное рабочее место. И Ширак с его партией официально оплатят мэрии 2 миллиона евро, чтобы те не судились. 2 миллиона получит город, а не депутаты в собственный карман! А у нас разворовали все, ограбили город на миллиарды и по курортам сидят. Вот вам и разница.

БЮТ заявил, что будет собирать подписи за проведение референдума по этому вопросу...

Публичность всегда целесообразна. Только референдуму должен предшествовать экспертный ликбез. Вопрос нужно ставить не однобоко: вы за или против ликвидации райсоветов? А мировоззренчески: нужен ли институт мэра в столице? Если киевляне отвечают утвердительно, автоматически выпадают райсоветы – тогда они являются пятым колесом к телеге.

Если же киевляне говорят: не хотим избирать мэра, наизбирались уже – отменяем избрание мэра обществом. Совсем другой политический вес в этом случае приобретут председатели районов.

Нельзя быть одновременно членом двух территориальных обществ – районной, городской, и избирать мэра города, мэра района, которые никак не влияют друг на друга. Это нонсенс.

Райсоветы упразднят и выборов в Киеве в этом году вообще не будет. Как это отразится на общественно-политической ситуации в городе?

Киеву нужны изменения, а не выборы ради выборов. И районные гонки ситуацию бы не улучшили. Нужны двухтуровые выборы мэра и качественно новый состав Киеврады.

Почему же тогда столько политических страстей вокруг райсоветов? Киевский БЮТ трещит по швам, Блок Кличко исключил своего спикера Дмитрия Андриевского...

От бессилия. БЮТ, публично находясь в оппозиции, всегда сотрудничал с Черновецким во всех ключевых вопросах – от земельных до бюджетных.

Андриевский много созывов депутат и всегда был последовательным в голосованиях. И за ликвидацию райсоветов выступал уже несколько лет, потому было бы странно, если бы он занял противоположную позицию.

Эмоции – панацея в личных отношениях, а в политике нужно действовать с холодной головой и горячим сердцем. С юридической стороны эти решения не стоят бумаги, на которой зафиксированы, – императивного мандата по действующему законодательству нет.

Команда первого заместителя председателя КГГА Попова вроде бы борется с коррупцией, решает проблемы ЖКХ столицы, фактический руководитель города также пообещал, что до конца года транспортная инфраструктура столицы пополнится тремя новыми станциями метро, скоростным трамваем и новой транспортной развязкой...

Три станции метро еще во времена Омельченко были готовы на 90 процентов. Грех сейчас не открыть то, что 4 года стоит готовое.

Раскрутится ли Попов к следующим выборам? Может ли быть “третье пришествие” Черновецкого?

Киев уже проходил такую технологию. В 1994 году законно избранный мэр Косакивский был в ссоре с Кучмой, его обложили заместителями, подтянули Омельченко – на должность первого заместителя. Косакивского сделали бесправнее английской королевы – изолировали, скурили из кабинета под предлогом ремонта. Помните, «беркутовцы» тогда приходили ремонт делать у мэра?

В последний день, 27 марта 1998 года, даже упразднили выборы, потому что социология показывала, что Омельченко еще не победит. А через год, в мае 1999-го, Омельченко стал мэром, набрав более чем 70% голосов.

Поэтому, если власть сможет навести мосты с киевлянами, стать им понятной, – у Черновецкого шансов нет. Если на выборы опять пойдет 70 кандидатов – кто в лес, кто по дрова, – будут и попытки сыграть на бедных, которым действительно нужна пресловутая гречка.

Но есть и оппозиция, там тоже много претендентов на мэра – Кличко, Пилипишин, кто-то от БЮТ, Тигипко...

Для многих кандидатов избирательные кампании – это лишь способ заработать, оттягивая голоса у других. А чтобы побеждать власть, нужно шагать строем, объединяться. Есть анекдот – квинтэссенция того, о чем мы говорим. Звонок на «Армянское радио» от мужчины: есть две девушки – одна умная и хорошая, но нравится всем друзьям и предает, а вторая страшная, как смерть, но верная – на ком жениться? Не задумываясь, «Армянское радио» отвечает: выбирайте, или есть вместе с друзьями торт, или дерьмо в одиночестве.

Вот для оппозиционных сил нужно научиться есть вместе торт, а не проигрывать каждый в своем окопе.

Яна Солнцева