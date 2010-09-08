В БЮТ говорят, что на сегодня парламент уже наработался

Лидерам фракций не удалось достичь договоренностей относительно рассмотрения и принятия решений по пакету законопроектов о социальной защите населения, и поэтому сегодня вряд ли состоится продолжение пленарного заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам заявил первый заместитель лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, представители коалиции предлагали оппозиции еще раз поставить на голосование вопрос о включении в повестку дня законопроектов, на которых настаивает оппозиция, и если они не будут включены, больше не возвращаться к их рассмотрению вообще.

«Но мы будем стоять до конца. До какого конца, это уж мы увидим», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он заметил, что если сейчас не будет закрыто пленарное заседание, то его закроют завтра утром и откроют новое.

«Но, я думаю, что оно и завтра будет безрезультатным. И сегодня также работы не будет», - сказал депутат.

Он также добавил, что «БЮТ-Батькивщина» будет блокировать работу ВР, пока не будет принято положительное решение о моратории на повышение тарифов на ЖКУ, повышение пенсионного возраста для женщин и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 сентября, фракция «БЮТ-Батькивщина» заблокировала трибуну и президиум парламента. Двери, ведущие в президиум парламента, заблокированы креслами.

В 11.00 в Верховной Раде был объявлен перерыв до 11.30 по требованию фракций “Наша Украина – Народная самооборона” и "БЮТ-Батькивщина". Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пригласил лидеров фракций на заседание для поиска компромисса.

В то же время он отметил, что «если мы не найдем понимания, то сегодня заседание парламента будет закрыто».