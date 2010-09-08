Тимошенко: Тягнибоку никто не мешал выступать

Лидеру "Свободы" Олегу Тягнибоку никто не мешал выступить под стенами Верховной Рады во вторник.

Об этом заявила лидер БЮТ Юлия Тимошенко в эфире 5 канала.

"Трибуна с 9 часов была открыта для всех оппозиционных сил. Для всех лидеров. Все могли прийти, выступить, обратиться к людям", - сообщила она.

Тимошенко уточнила, что от этой политической силы "выступала на трибуне человек, женщина, которую "Свобода" делегировала".

Как известно, ВО "Свобода" заявила, что несмотря на предварительные договоренности, участники митинга 7 сентября, так и не смогли услышать выступление Тягнибока.

Украинская правда