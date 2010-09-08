Перетягивание нардепов: БЮТ присматривается к депутатам коалиции

Оппозиция будет искать поддержки у "независимых" депутатов большинства для принятия законов о моратории на рост цен и коммунальных тарифов и против повышения пенсионного возраста.

Об этом сказал заместитель главы фракции БЮТ Сергей Соболев в интервью "Deutsche Welle".

По его словам, дальнейшей стратегией оппозиции в парламенте станет привлечение "независимых от монопольных олигархических структур депутатов" из фракций большинства ради поддержания законопроектов о моратории на рост цен и коммунальных тарифов, отмене пенсионной реформы, а также инициировании отставки правительства.

А комментируя акцию протеста, которая прошла во вторник возле стен Верховной Рады, Соболев сказал, что развертывание протестного движения в Украине аналогично событиям во Франции и Греции, где тысячи людей протестовали против наступления на их социальные права.

"Все, что происходит в Украине, происходит закономерно по европейскому пути развития. А не азиатскому или российскому, где оппозицию разгоняют при помощи водометов", - заявил он.

Между тем, политический аналитик Ярослав Макитра считает, что поддержка оппозиции со стороны населения в виде массовых акций протеста будет возможна лишь в конце осени, когда большинство украинцев почувствует ухудшение жизни вследствие непопулярных решений правительства.

Он не исключил, что игнорирование властью конституционных прав оппозиции сделает невозможным решение этих проблем в стенах парламента.

Между тем, один из основателей Народного комитета спасения Украины Владимир Цибулько обвинил лидеров БЮТ в попытках использовать эту организацию в своих предвыборных соревнованиях.

Цибулько не исключил, что "амбиции политиков, которые проиграли президентские выборы", положили конец надеждам на объединение оппозиции.

Как известно, во вторник, 7 сентября, под стенами Верховной Рады прошел митинг против политики правительства, инициированный "Комитетом защиты Украины", в который входит, в частности, БЮТ.

Вместе с тем, Верховная Рада отклонила идею моратория на увеличение цен на газ и услуги ЖКХ, на котором настаивала оппозиция.

Украинская правда