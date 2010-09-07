Съезд партии «Батькивщина» проходит в закрытом режиме

Партия «Батькивщина» сейчас в закрытом режиме проводит третий этап съезда своей политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции БЮТ, народный депутат Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, съезд проводится с целью внесения изменений в устав партии.

«Мы вносим изменения в устав, чтобы не дать возможность судам блокировать участие партии «Батькивщина» в выборах», - сказал он. В то же время А.КОЖЕМЯКИН отказался уточнить, о каких именно изменениях идет речь, объяснив это тем, что пока не завершится съезд, он об этом говорить не будет.