В «Зоряном» - политсовет ПР: там Янукович и Азаров

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Николай АЗАРОВ принимают участие в заседании политического совета Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, это заседание проходит сейчас в помещении кинотеатра “Зоряный” в Киеве.

Как сообщил УНИАН источник в Партии регионов, заседание политсовета посвящено актуальным вопросам партийной жизни, в частности, с учетом открытия завтра, 7 сентября, VІІ сессии Верховной рады 6-го созыва и старта с 11 сентября избирательной кампании по местным выборам.

Как сообщалось, Н.АЗАРОВ является председателем Партии регионов. В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ после приобретения им полномочий Президента Украины избран почетным председателем этой политической силы.