Победительницей конкурса «Мисс Украина 2010» стала одесситка (фото)

Победительницей конкурса «Мисс Украина 2010» стала 21-летняя Екатерина Захарченко из Одессы.

Как сообщает "Зеркало недели", в финале конкурса приняли участие 26 девушек. Первой вице-мисс жюри назвало Наталию Ситникову из Краматорска, второй вице-мисс стала Юлия Стратегопуло из Винницы. Титул «Мисс зрительских симпатий» получила девушка, которая дошла лишь до полуфинала, — 16-летняя Анна Рыбакова из Одессы.

Жюри конкурса, как и было обещано, стало звездным. Правда, заявленные были одни, а приехали совсем другие. Возглавила жюри звезда итальянского кино Орнелла Мутти. Из Америки на конкурс прилетели Памела Андерсон и голливудская кинозвезда Лиз Херли. Компанию им составил актер Жан-Клод Ван Дамм.

Ожидаемая до последнего Перис Хилтон так и не прилетела в Украину. Зато американская актриса Памела Андерсон, которая заменила Перис Хилтон в жюри конкурса «мисс Украина 2010», требовала от организаторов шоу президентский номер-люкс стоимостью 12,5 тысяч евро на сутки. Кроме того, звезда пожелала осмотреть Киев и не отказывалась от национальных кушаний.