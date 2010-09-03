Литвин о Европе, России, науке, сырье и политике втягивания

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Европейский Союз должен демонстрировать политику «втягивания» Украины в европейское пространство.

Об этом он сказал вчера во время встречи с бывшим Президентом Латвийской Республики Вайрой Вике-ФРЕЙБЕРГОЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

В частности, В.ВИКЕ-ФРЕЙБЕРГА отметила особую роль и место Украины в мире, ее чрезвычайно мощные природные и человеческие ресурсы, выгодное геополитическое расположение. «Это делает ее ключевым элементом между Востоком и Западом», - сказала она, и высказала пожелание видеть Украину частью Европейского Союза.

Председатель ВР отметил, что Украина является составляющей частью Европы, европейской культуры и европейской цивилизации как по географическим, ментальным, так и по политическим параметрам. «Европа - это то, чем в ближайшее время будет жить весь мир. Это качественное образование, технологии, наука, интеллект. Это то, без чего любая страна, даже с огромным сырьевым запасом, не может утверждаться в 21-м столетии», - подчеркнул спикер.

Вместе с тем, по его убеждению, «европейский выбор Украины не означает, что мы себя противопоставляем России». В.ЛИТВИН привел слова Ярослава Мудрого о том, что Киев «смотрит на все четыре стороны», отметив, что «Украина должна остаться там, где она есть». По словам руководителя парламента, для того, чтобы доминировал европейский выбор в обществе, необходимо достичь консенсуса среди политических элит.

Председатель Верховной Рады подчеркнул, что «Европейский Союз должен демонстрировать политику поощрения, политику «втягивания» Украины в европейское пространство». «Европа требует реформ, вместе с тем не желает зафиксировать право Украины на вхождение в ЕС в договоре об Ассоциации», - отметил он.