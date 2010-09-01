Раскольник из луганской Батькивщины захватил «имущество партии»

В Луганской областной организации ВО «Батькивщина» «остановлены попытки незаконного захвата власти и взят курс на стабильность. Исполняющим обязанности председателя ЛОО «ВО «Батькивщина» назначена Ирина ВЕРИГИНА. В ближайшие дни в Луганске пройдет областная конференция партии, где будет избран новый председатель областной организации партии».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской облорганизации «Батькивщины».

Напомним, 23 августа пресс-служба фракции БЮТ в Луганском областном совете распространила заявление о попытке «рейдерского захвата городской и областной организации «Батькивщины», цель которого – лишить Юлию ТИМОШЕНКО контроля над местными организациями партии». Как сообщалось, власть в областной организации попытался захватить бывший руководитель Артемовской районной организации партии Григорий ПРИГЕБА. Так, 20 августа 2010 года «рейдерская группа» под руководством Г.ПРИГЕБЫ без согласования с политсоветом партии «Батькивщина» «провела в Луганске нелегитимную городскую партконференцию: 2/3 делегатов партконференции, избранных районными организациями, не были уведомлены о месте и времени проведения партконференции». Участники «собрания» избрали новым председателем Луганской городской организации Дмитрия ПЛУГИНА, начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Луганской облгосадминистрации. «Одновременно были избраны делегаты на областную партконференцию «Батькивщины», проведение которой было назначено на следующий день. Большинство этих «делегатов» вступали в партию за 1-2 дня до описываемых событий, порой – целыми семьями». 21 августа Г.ПРИГЕБА и его сторонники предприняли попытку провести областную партийную конференцию и незаконно избрать новое руководство областной парторганизации.

По информации пресс-службы Луганской облорганизации «Батькивщины», Ю.ТИМОШЕНКО «лично разобралась в ситуации и отреагировала: постановлением президиума Политического совета партии от 23 августа 2010 года было восстановлено в полномочиях бюро Луганской областной организации партии. Также этим документом признаны нелегитимными партийные конференции, проведенные во второй половине августа, и отменены их решения».

Как говорится в сообщении пресс-службы, «за раскольничество и нагнетание конфликтной ситуации, которая негативно сказывалась на имидже партии в целом, Григория ПРИГЕБУ и ряд партийцев, поддерживавших его, исключили из «Батькивщины» решением районных и Луганского городского бюро. Однако сейчас Г.ПРИГЕБА захватил имущество партии (столы, стулья, личные вещи партийцев) и не возвращает его».

В «Батькивщине» подчеркивают, что после выборов председателя областной организации продолжат активную подготовку к местным выборам.