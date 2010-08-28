Зачем Януковичу политики, оппозиционные меджлису?

Обновленный Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ состав Совета представителей крымско-татарского народа отображает все многообразие существующих в крымско-татарской среде взглядов, считает председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совмина АРК.

«Картина представительства крымских татар перестает быть монотонно однообразной. В его состав вошли как представители различных общественных организаций, так и отдельные люди, обладающие высоким личным авторитетом. Новая структура Совета будет способствовать его эффективному функционированию, сделает его реально работающим, а не символическим органом, каким он был до этого», - считает крымский премьер.

По мнению В.ДЖАРТЫ, Совет, состав которого не менялся 10 лет, уже был не в состоянии обеспечить оперативное реагирование на постоянно меняющиеся обстоятельства и возникающие проблемы, связанные с обустройством крымских татар.

Премьер Крыма также заявил, что глава государства своим указом о «Вопросах Совета представителей крымскотатарского народа» остановил «искусственное нагнетание протестных настроений среди крымских татар».

Совет министров Крым намерен в полном объеме обеспечить выполнение поручения В.ЯНУКОВИЧА - организовать и провести заседание Совета представителей крымско-татарского народа - и будет максимально способствовать эффективной работе органа, пообещал Джарты.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ утвердил новый состав Совета представителей крымских татар (список), включив в него ряд оппозиционных меджлису политиков.

Президент поручил руководителю крымского правительства в двухнедельный срок созвать заседание Совета.