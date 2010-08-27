Диденко считает, что Турчинову арест не грозит

Бывший первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО считает маловероятным задержание бывшего первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА с последующим привлечением его к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Апелляционном суде Киева, где рассматривалась его жалоба на арест.

Так, на вопрос корреспондента УНИАН, не считает ли он свое задержание и задержание экс-начальника Государственной таможни Анатолия МАКАРЕНКО своеобразным шагом к задержанию А.ТУРЧИНОВА, И.ДИДЕНКО выразил сомнение в реальной угрозе такого ареста.

«Я не хочу это комментировать. Если бы его хотели задержать, его бы уже давно задержали. Эти люди (имеется в виду новая власть – УНИАН) задерживают всех. Значит, что-то они хотят делать, что-то - нет…», - сказал И.ДИДЕНКО.

Как сообщал УНИАН, экс-министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО недавно заявил о высокой вероятности ареста А.ТУРЧИНОВА.

"В последнее время Генпрокуратура решает лишь одну задачу - ищет компромат на Александра ТУРЧИНОВА, и вероятность его ареста высока", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Справка УНИАН. И.ДИДЕНКО был задержан 9 июля в рамках проведения следственных действий по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него 10 июня по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата чужого имущества в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.