Королевская говорит, что Тигипко предал всех женщин

Попытка увеличить пенсионный возраст для женщин даст крайне незначительный экономический эффект и одновременно создаст новые проблемы в социально-экономическом развитии страны.

Об этом УНИАН заявила глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, комментируя свой законопроект, в котором предлагается установить мораторий на повышение возраста, начиная с которого женщины имеют право на пенсию.

«Украинки уже окрестили предложение о повышении пенсионного возраста «черной реформой» вице-премьера Сергея ТИГИПКО, который проводил переговоры с МВФ и фактически предал всех женщин, – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Это уже не первый провал «псевдореформаторской деятельности» вице-премьера».

Она отметила, что в нашей стране во все века с уважением относились к женщинам, которые всегда пользовались особым почетом в обществе. В разные периоды украинской истории именно благодаря женщинам общество выживало: достаточно вспомнить хотя бы годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, когда на плечи женщин упала ноша восстановления народного хозяйства. «Предложение резкого повышения пенсионного возраста – это проявление неуважения к женщинам», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По убеждению депутата, неправильно начинать реформы с ухудшения жизни людей. «Попытка решить проблемы дефицита Пенсионного фонда отдельно вырванным из общего контекста пенсионной реформы способом – финансово несостоятельна. Экономический эффект от нововведения в 2011 году не превысит 2 млрд. грн., что составляет лишь 3% от ожидаемого дефицита Пенсионного фонда, – говорит Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Таким образом, увеличение пенсионного возраста для женщин даст крайне незначительный экономический эффект и одновременно создаст новые проблемы в социально-экономическом развитии страны. Эти планы нужно остановить».

По ее мнению, повышение пенсионного возраста для женщин вызовет дополнительные проблемы в сфере занятости населения, которые будут иметь долгосрочные негативные последствия, так как женщины, которым будет отсрочена пенсия, занимают от 2 до 2,5 млн. рабочих мест. «Если они выйдут на пенсию так, как это определено действующим законодательством Украины, на их рабочие места придут молодые люди. А в результате увеличения пенсионного возраста в стране увеличится безработица, особенно среди молодых специалистов, что приведет к активной трудовой миграции и ухудшит демографическую ситуацию в Украине», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Еще одним последствием станет существенный рост безработицы среди женщин, которым за 50 лет. «Уже сейчас найти достойную работу в таком возрасте – проблема. А в случае повышения пенсионного возраста эта проблема станет неразрешимой. Неужели женщины заслуживают такой несправедливости?», - спрашивает депутат.

Глава парламентского Комитета считает, что пенсионная реформа должна начинаться с накопительного пенсионного страхования, установления справедливой системы начисления пенсий, а также – уменьшения персональных пенсий чиновников.

Как сообщал УНИАН, Украина взяла на себя обязательство перед Международным валютным фондом постепенно повысить пенсионный возраст для женщин с 55 до 60 лет.

Как отмечается в меморандуме украинской власти МВФ, с целью разрешения структурных проблем в пенсионной системе и сокращения дефицита Пенсионного фонда руководство страны обязуется в сентябре этого года подать в Верховную Раду проект закона, которым, в частности, будет предусматриваться постепенное увеличение пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет – на 6 месяцев ежегодно, начиная с 2010 года.

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2010 год с дефицитом почти 27 млрд. грн.