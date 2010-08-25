Яценюк подозревает, что Янукович скоро станет назначать депутатов

Народный депутат Украины, лидер политической партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает попытку ликвидировать районные советы в городе Киеве в канун местных выборов “очередным звеном в установлении авторитарной власти одной партии в стране - Партии регионов”.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Фронт перемен”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «Партия регионов без выборов уже сменила власть в столице, а теперь, понимая, что у них мизерные шансы на выборах в райсоветы Киева, решила просто уничтожить этот механизм самоуправления».

Он отметил, что это свидетельствует “о полном игнорировании мнения жителей крупнейшего и важнейшего города страны”. «В Киеве количество жителей в одном районе равно населению некоторых областных центров страны. В случае изменений, которые планирует «протянуть» Партия регионов и ее соратники, эти люди будут лишены возможности сформировать органы местного самоуправления, которые будут заниматься непосредственно проблемами района, улицы, дома», - отметил лидер партии “Фронт перемен”.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что ликвидация районных советов столицы именно в канун выборов выглядит как попытка окончательно установить авторитарную модель управления столицей. «Они руководствуются принципом «власть - это я». Мнение киевлян на этот счет их не интересует», - добавил он.

По убеждению лидера «Фронта перемен», планы отмены районов в Киеве окончательно доказывают, что власть 31 октября намерена провести «выборы без выбора», а демократические ценности и механизмы только мешают планам поставить под тотальный контроль одной партии всю страну. «Следующим шагом может стать принятие закона о назначении указом Президента депутатов всех уровней и мэров городов. Или отмена районных советов во всех городах Украины», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что внес в парламент Украины законопроект, который “призван сделать местные выборы действительно свободными и демократическими, дать общинам самим, без вмешательства центральной власти сформировать органы самоуправления”.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа, Киевсовет принял решение об обращении к Верховной Раде относительно изменения законодательства с целью ликвидации райсоветов в Киеве.