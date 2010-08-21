Томенко удивлен, как мэр созывает Киевсовет из неизвестного места

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай Томенко интересуется правовыми основаниями организации и проведения первого пленарного заседания VI сессии Киевского городского совета VI созыва. В комментарии УНИАН он выразил удивление, каким образом городской председатель Киева Леонид Черновецкий подписал распоряжение о сессии Киеврады, если мэра нет в Украине.

Томенко отметил, что пытается выяснить у нынешних руководителей киевской городской власти, каким образом принималось решение о сессии, прошло ли заседание президиума, как это предусмотрено регламентом, и кто, вместо Черновецкого, подписал указанный документ или каким образом он подписал документ сам.

“Киевский городской председатель длительное время находится в официальном отпуске, правда, в неизвестной стране, поскольку нынешнее руководство столицы знает, что он находится за рубежом, но не знает, где именно, – отметил Томенко. – Если предположить, что Леонид Черновецкий на несколько часов прибыл в Киев, то он бы принял участие хоть в одном из сегодняшних мероприятий по случаю Дня независимости вместе с вице-премьерами и представителями Администрации президента”.

Напомним, первое пленарное заседание VI сессии Киевского городского совета VI созыва должно состояться 25 августа в 12-00 часов. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского горсовета, соответствующее распоряжение подписал городской председатель Леонид Черновецкий.