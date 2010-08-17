Янукович сменил главного разведчика страны

20:30, 17 августа 2010
Политика
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Указ на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Виктора ГВОЗДЯ от должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Текст соответствующего указа № 818/2010 от 17 августа размещен на официальном сайте главы государства Украины.

Другим указом (№ 819/2010 от 17 августа 2010 года) В.ЯНУКОВИЧ назначил на эту должность Сергея ГМЫЗУ.

 

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