Янукович сменил главного разведчика страны
20:30, 17 августа 2010Политика
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Указ на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Виктора ГВОЗДЯ от должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Текст соответствующего указа № 818/2010 от 17 августа размещен на официальном сайте главы государства Украины.
Другим указом (№ 819/2010 от 17 августа 2010 года) В.ЯНУКОВИЧ назначил на эту должность Сергея ГМЫЗУ.
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