Высший админсуд объяснил, почему нет претензий к Хорошковскому

Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении иска ООО "Телерадиокомпания "Телерадиосвит" (канал TBi) к Президенту Украины о признании незаконным указа о назначении Валерия ХОРОШКОВСКОГО членом Высшего совета юстиции из-за того, что истец не доказал обстоятельств, которые бы свидетельствовали о нарушении его прав, свобод или интересов в сфере публично-правовых отношений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала, об этом идет речь в постановлении ВАСУ, которое получил TBi.

Как сообщал УНИАН, Президент В.ЯНУКОВИЧ 31 мая назначил В.ХОРОШКОВСКОГО на должность члена Высшего совета юстиции.

Между тем телеканал ТВі считает, что "председатель СБУ и телемагнат В.ХОРОШКОВСКИЙ ввел в заблуждение Администрацию Президента Украины, не сообщив, что не имеет законного права занимать эту должность". Телеканал ссылается на статью 6 Закона Украины "О Высшем совете юстиции", которая указывает, что на должность члена ВСЮ может быть рекомендован гражданин Украины, имеющий стаж работы в области права не менее десяти лет. Вместе с тем из биографии В.ХОРОШКОВСКОГО следует, что он такого стажа не имеет.

12 августа Высший административный суд Украины признал законным назначение председателя СБУ В.ХОРОШКОВСКОГО членом Высшего совета юстиции.

7 июня 2010 года редакционный совет "5 канала" обнародовал открытое письмо к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором обвинил председателя Службы безопасности Украины Валерия ХОРОШКОВСКОГО как владельца медиа-холдинга U.A. Inter Media Group в попытке уничтожить "5 канал" путем возможной отмены судом решения конкурса на выделение частот Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января в 2010 г.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов "Интер". Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и "5 каналу" частот на вещание.