Программа празднования Дня Независимости в Киеве

Киевская городская государственная администрация обнародовала программу праздничных мероприятий по случаю 19-й годовщины Независимости Украины и Дня Государственного флага.

Согласно программе, размещенной на сайте КГГА, 21 августа в 9.00 на Крещатике начнется городская молодежная легкоатлетическая эстафета „Эстафета Независимости”.

22 августа в 12.00 в Печерском ландшафтном парке состоится открытие 55-й ежегодной городской выставки цветов.

На следующий день в 9.00 состоится церемонии поднятия Государственного флага Украины, а также вручение паспортов гражданина Украины.

В 10.30 начнется церемония поднятия Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ Государственного флага Украины, вручение государственных наград, паспортов граждан Украины, концертная программа (место уточняется).

С 12.00 до 22.00 на Майдане Незалежности будет проходить праздничная концертная программа ко дню Государственного флага Украины с участием ведущих отечественных художественных коллективов.

В 16.00 в Национальном центре делового и культурного сотрудничества „Украинский дом” состоится торжественный прием с участием Президента Украины, народных депутатов, представителей дипломатического корпуса, органов государственной власти и органов местного самоуправления, политических партий, общественности.

24 августа, в День Независимости Украины в 9.00 в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре начнется молитва за Украину.

В 9.30 с участием руководителей государства и города состоится церемония возложения цветов к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому.

В 10.00 на Майдане Незалежности начнутся торжественные мероприятия.

В 10.00 на Летней эстраде Центрального парка культуры и отдыха начнется Всеукраинский фестиваль аэродизайна „Воздушный карнавал”, посвященный Дню Государственного Флага и 19-й годовщине Независимости Украины.

В 10.00 в акватории р.Днепр состоится городская регата по парусному спорту среди крейсерских яхт.

С 12.00 до 22.00 на Майдане Незалежности будет проходить концертная программа: «Тебе, независимая Родина!» с участием национальных художественных коллективов.

В этот же день с 9.00 до 17.00 ул. Крещатик от Майдана Незалежности до ул. Б.Хмельницкого будут проходить культурно-художественные и спортивные мероприятия для детей и молодежи.