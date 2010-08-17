Очередной земельный скандал в Киеве: КПИ судится с коммерсантами

Коммерческие структуры пытаются присвоить земли НТУУ КПИ. Об этом заявляет один из лидеров Блока Виталия Кличко, депутат Киевсовета Дмитрий Андриевский.

Комментируя журналистам события, связанные с самовольным захватом участка, который принадлежит политехническому институту, депутат сказал: «Пока Черновецкий отдыхает в очередном отпуске, коммерческие структуры в Киеве осуществляют попытки незаконного присвоения земель государственного учебного заведения». По данным Андриевского, участок по адресу Борщаговская, 100 еще в 1965 году был отведен Киевскому политехническому институту для строительства учебно-производственного комплекса, а в 2003 году институт получил государственный акт на право постоянного пользования землей по этому адресу.

Однако пользоваться участком и строить на нем учебно-производственный корпус институт не может. Здесь «временно» построили вспомогательные сооружения, которые сначала принадлежали ОАО Киевгорстрой-2, а затем были несколько раз перепроданы разными коммерческими структурами.

«Нет ничего более постоянного, чем временное, - отметил Андриевский. – Сейчас на месте временных сооружений ловкие дельцы, которые самовольно захватили институтский участок, планируют построить офисно-деловой комплекс с паркингом. Их не интересуют учебные и научные вопросы. Их интересует земельный участок в центральном районе столицы, с которого можно получить незаурядные барыши».

«В данный момент НТУУ КПИ отстаивает свои права в суде. Уверен, что своевольно построенные сооружения должны быть демонтированы, а земельный участок приведен в пригодное для использования состояние. Мы используем все законные рычаги, чтобы защитить флагман отечественной науки», – отметил депутат.