Лавринович отказался от нового Мерседеса

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ “настойчиво посоветовал” руководителю Государственного предприятия “Информационный центр”, которое находится в управлении Минюста, отказаться от приобретенного автомобиля “Мерседес”.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

По ее словам, министр юстиции А.ЛАВРИНОВИЧ, который сейчас находится в отпуске, узнав о том, что ГП “Информационный центр”, находящееся в управлении этого ведомства, приобрело за значительную сумму автомобиль “Мерседес”, немедленно позвонил по телефону руководителю предприятия и “настойчиво посоветовал” ему отказаться от таких дорогих приобретений в трудное для страны время.

Как также стало известно УНИАН, уже принято решение возвратить указанный автомобиль компании, которая его продала.

Как сообщили сегодня некоторые СМИ со ссылкой на Министерство экономики, Государственное предприятие “Информационный центр” приобрело автомобиль “Мерседес” стоимостью 1,11 млн. грн.