Цушко раскрыл «льготный» обман

Министр экономики Василий Цушко предлагает выдавать льготы деньгами.

Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции на "Аргументах и Фактах Украина".

"В Киеве льготами на проезд может воспользоваться каждый гражданин, потому что тут ходит транспорт, а в селе гражданин не может воспользоваться, потому что там частные автобусы", - отметил министр.

"Нужно монетизировать льготы - выдавать их деньгами. Тогда этот человек проедет в автобусе", - считает Цушко.

"Условно получают все льготы, но это обман. Все знают, что у нас медицина платная, хотя в конституции написано, что она бесплатная. Мы придем к ситуации, когда будем защищать неплатежеспособных граждан", - отметил он

Украинская правда