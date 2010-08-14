Цушко раскрыл «льготный» обман
18:30, 14 августа 2010Политика
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Предлагает выдавать деньгами
Министр экономики Василий Цушко предлагает выдавать льготы деньгами.
Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции на "Аргументах и Фактах Украина".
"В Киеве льготами на проезд может воспользоваться каждый гражданин, потому что тут ходит транспорт, а в селе гражданин не может воспользоваться, потому что там частные автобусы", - отметил министр.
"Нужно монетизировать льготы - выдавать их деньгами. Тогда этот человек проедет в автобусе", - считает Цушко.
"Условно получают все льготы, но это обман. Все знают, что у нас медицина платная, хотя в конституции написано, что она бесплатная. Мы придем к ситуации, когда будем защищать неплатежеспособных граждан", - отметил он
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