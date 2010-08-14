Янукович станет Кучмой уже осенью?

Решение Конституционного Суда об отмене политреформы 2004 года может появиться не позднее первой декады октября.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на источники в КС.

Как известно, 252 депутата внесли в КС представление о конституционности закона № 2222 о внесении изменений в Конституцию, который был принят в 2004 году. КС открыл производство по этому представлению.

В результате принятия этих изменений была изменена форма правления с президентско-парламентской на парламентско-президентскую, что существенно сузило полномочия президента.

Издание отмечает, что за два дня до появления депутатского обращения главой Конституционного Суда был избран Анатолий Головин, "которого еще до голосования называли явным фаворитом Банковой".

"Во-вторых, судьей-докладчиком по "делу" о законе №2222 назначили Сергея Вдовиченко. Оба - уроженцы Донбасса, оба (по неофициальной, но абсолютно надежной информации) появились в высшем судейском собрании с легкой руки регионалов", - говорится в публикации.

Издание отмечает, что "у Головина за плечами более четверти века службы в органах госбезопасности, у Вдовиченко - десять лет работы во "внутренних органах" Донецка".

В публикации отмечается, что существуют "слухи о том, что над проектом решения по делу о конституционной реформе трудятся люди, которые никакого отношения к КС не имеют".

"Словом, многочисленные злопыхатели утверждают, что этот дуэт примет такое решение, которое нужно власти. Точнее, даже не так: один озвучит, а другой проведет то решение, которое напишут на Банковой и пришлют им с оказией", - цитирует коллег Украинская правда.