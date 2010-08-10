Клюев отругал губернаторов

Правительство требует от профильных министерств, а также органов местной власти существенно улучшить работу по информированию населения о предоставлении субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ сегодня в ходе селекторного совещания с руководством облгосадминистраций.

Он отметил, что по имеющейся у правительства информации, хуже всего работа по информированию населения о предоставлении субсидий проводится в Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской и Херсонской областях и Киеве.