Клюев отругал губернаторов
14:19, 10 августа 2010Политика
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Больше всех досталось четверым
Правительство требует от профильных министерств, а также органов местной власти существенно улучшить работу по информированию населения о предоставлении субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ сегодня в ходе селекторного совещания с руководством облгосадминистраций.
Он отметил, что по имеющейся у правительства информации, хуже всего работа по информированию населения о предоставлении субсидий проводится в Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской и Херсонской областях и Киеве.
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