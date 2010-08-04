В УГО так и не увидели, как охрана Януковича заломала журналиста

По результатам служебного расследования никаких нарушений в действиях сотрудников УГО, которые применили силу к журналисту Сергею Андрушко, не установлено.

Об этом речь идет в ответе Управления государственной охраны на информационный запрос "Украинской правды".

"По событиям, которые имели место 15 июня 2010 года во время проведения охранного мероприятия при посещении должностными лицами, относительно которых осуществляется государственная охрана, выставки Агро-2010, Управлением госохраны проведено служебное расследование. В действиях военнослужащих нарушения требований действующего законодательства не установлено", - говорится в ответе УГО.

В документе также отмечается, что военной прокуратурой Центрального региона Украины была проведена проверка в порядке статьи 97 КПК.

"В ходе проверки фактов злоупотребления военной служебной властью или служебным положением, превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий и небрежного отношения к военной службе со стороны военнослужащих УГО не установлено", - отмечается в сообщении.

Также в документе сообщается, что 13 июля Военная прокуратура центрального региона вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела относительно военнослужащих УГО за злоупотребление властью или служебным положением, если такое действие причинило существенный вред, умышленное совершение действий, которые выходят за пределы предоставленных полномочий.

Раньше заместитель главы администрации президента Анна Герман заявляла, что по результатам расследования инцидента с журналистом Андрушко будут сделаны "жесткие выводы", напоминает издание.

"16 июля заканчивается служебное расследование этого инцидента, и будут сделаны жесткие выводы", - заявляла Герман.