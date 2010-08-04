Табачник: зачисления в вузы «липовых олимпийцев» в природе не может быть

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК называет невозможным зачисление в высшие учебные заведения «липовых» победителей и участников олимпиад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время селекторного совещания с руководителями вузов разных регионов Украины.

«Такого в природе не может быть», - сказал министр.

Д.ТАБАЧНИК отметил, что каждый абитуриент проходит 4 конкурса отбора, и списки таких абитуриентов были утверждены приказом Министерства образования и науки.

Д.ТАБАЧНИК добавил, что все вузы, в которые захотели поступать победители и участники олимпиад разных уровней по разным дисциплинам, получили экземпляр этого приказа с соответствующими списками абитуриентов. Министр также отметил, что все эти списки еще месяц назад были размещенные на сайте Министерства образования и науки.

Как сообщал УНИАН, вчера, 3 июля, гражданская сеть “Опора” заявила о большом количестве “липовых” победителей престижных конкурсов среди абитуриентов в топ-рейтингах самых престижных вузов.

Наибольшее количество “липовых” победителей всеукраинских олимпиад и конкурсов среди абитуриентов зарегистрировано в Киевском национальном университете им. Т.Шевченко, отмечает “Опора”.

В частности, из 11 позиций топ-рейтинга в Институт журналистики КНУ им. Т.Шевченко у 10 абитуриентов есть отметка «+» в графе «победитель олимпиад/конкурсов». Впрочем, фамилий этих 10 абитуриентов нет ни в Приказе МОН №504 «Об итогах Всеукраинских ученических олимпиад и турниров 2009/2010 учебного года», ни в Приказе №536 «Об итогах проведения III этапа Всеукраинского конкурса-защиты научно-исследовательских работ учеников-членов Малой академии наук Украины в 2010 году».

В “Опоре” отметили, что отсутствие абитуриентов в списках приказов свидетельствуют о фальсификации данных и злоупотреблении лицами права на первоочередное зачисление.