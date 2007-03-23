Свой первый визит в качестве главы МИДа Яценюк осуществит в Брюссель

В понедельник, 26 марта, министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК осуществит свой первый зарубежный визит в должности главы внешнеполитического ведомства в Брюссель по приглашению Комиссара Европейской комиссии по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бениты ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, программой визита запланированы встречи А.ЯЦЕНЮКА с Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, а также с представителями Европейского парламента, в частности, с вице-президентом Европарламента Мареком СИВЕЦОМ, руководителем комитета ЕП по иностранным делам Яцеком САРИУШ-ВОЛЬСКИМ и руководством делегации ЕП по связям с Украиной.

Во время пребывания в Брюсселе А.ЯЦЕНЮК проведет региональное совещание с послами Украины в Королевстве Бельгия, Великобритании, Королевстве Нидерландов, Португалии, Франции и Федеративной Республике Германия, а также с представителями Украины при международных организациях. В ходе совещания министр планирует обсудить состояние и перспективы двусторонних отношений Украины со странами европейского региона и взаимоотношения Украины с международными организациями.

27 марта А.ЯЦЕНЮК продолжит пребывание в Брюсселе в составе делегации во главе с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в рамках его визита в европейскую столицу.