Костенко: Наша Украина ошиблась, не создав коалицию с Партией регионов

Председатель Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что нынешняя ситуация в государстве обусловлена политическими ошибками главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.КОСТЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

“Эта ситуация обусловлена политическими ошибками и самого Виктора Андреевича ЮЩЕНКО”, – отметил лидер УНП. По его словам, в 2006 году победили помаранчевые, набрав 247 голосов в парламенте, и нужно было приложить усилия, чтобы не допустить раскола помаранчевой коалиции. Ю.КОСТЕНКО считает, что “можно было создать помаранчевую коалицию”. “В конце концов, если она не вышла, был другой вариант. О нем почему-то не говорят: объединение блока “Нашей Украины” с Партией регионов - только вдвоем и тогда никто никого не “кинул” бы в коалиции. И причем это предлагал КИНАХ”, - отметил председатель УНП. Он считает, что в таком случае “тогда премьером оставался бы ЕХАНУРОВ от помаранчевых и большая часть чиновников тоже - в стратегических отраслях. А Партия регионов не претендовала особо на властные должности”.

По словам Ю.КОСТЕНКО, Партии регионов “важна была легализация во власти. Легализация их теневого капитала. Поэтому такой вариант был бы менее болезненный, чем тот, на который пошел Президент через подписание так называемого универсала и через передачу господину ЯНУКОВИЧУ фактически всех властных полномочий в Украине. Эти нынешние измены обусловливаются рядом политических ошибок членами помаранчевой коалиции и Президента в частности”.

Лидер УНП считает, что В.ЮЩЕНКО, не распустив в прошлом году парламент, “пожинает сегодня последствия своей нерешительности”. Ю.КОСТЕНКО убежден, что правовых оснований для роспуска парламента в настоящее время нет. “Хочу сказать, что сегодня избиратель еще не пришел в себя после колоссального политического проигрыша помаранчевой команды. Он никому сегодня не доверяет: ни власти, ни оппозиции. И поэтому думать, что сегодня по призыву ЛУЦЕНКО или ТИМОШЕНКО побегут с вилами разгонять Верховную Раду нет оснований”, - сказал Ю.КОСТЕНКО.