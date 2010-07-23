Попов знает одно: на 1 июля Киевгорстрой еще принадлежал столице

Киевская городская государственная администрация проверяет информацию о смене владельцев холдинговой компании «Киевгорстрой».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции первый заместитель председателя КГГА Александр ПОПОВ.

«На 1 июля городская территориальная община имела 81% акций «Киевгорстроя». И движения этих акций на то время мы не имели. Я думаю, что это не изменилось, но на всякий случай, я поручил проверить», - сказал А.ПОПОВ.

Как сообщали СМИ со ссылкой на информированные источники, на собрании директоров компании в четверг, 15 июля, председатель правления – президент ХК «Киевгорстрой» Василий МОЖАР якобы сообщил, что у компании теперь новый владелец, при этом, он так и не был представлен руководству. Как уточнил источник, это значит, что «Киевгорстрой» выведен из коммунальной собственности.

Кроме того, по данным источника, в компании считают, что сейчас мажоритарным владельцем холдинга является Вячеслав СУПРУНЕНКО, зять мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Источник также сообщил, что собрание акционеров холдинга, которое неоднократно переносилось, предварительно назначено на 8 сентября с.г.

22 июля в ХК «Киевгорстрой» официально заявили, что В.МОЖАР не делал никаких публичных заявлений об изменении структуры собственности компании.

В компании также назвали не отвечающим действительности сообщение о продаже холдинга В.СУПРУНЕНКО.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «Киевгорстрой» – крупнейшая строительная компания Украины. 80% ее акций принадлежат киевской территориальной общине и находятся в управлении Киевской горгосадминистрации.

В холдинг входят 40 открытых акционерных обществ, в которых «Киевгорстрой» владеет от 26 до 30% акций, 6 дочерних предприятий, 51 предприятие – на правах ассоциированных членов.

По итогам 2009 года холдинговая компания «Киевгорстрой» как заказчик и генподрядчик ввела в эксплуатацию около 356 тыс. кв. м жилья, что составляет 48% от общего объема жилищного строительства в Киеве и 22% – в Украине. В 2009 году предприятия холдинга выполнили строительных работ на 2,9 млрд. грн.