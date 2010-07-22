Андреевский спуск «украсят» VIP-апартаментами и паркингом

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил проект строительства ресторана в комплексе с магазином по продаже товаров искусства и выставочным залом на Андреевском спуске в Подольском районе столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе заседания секции градосовета.

Проект разработан ООО «Планета буд» по заказу ООО «Фирма «Сула».

Проектом предусматривается строительство 4-5-этажного здания на земельном участке площадью 0,0585 га на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока, возле театра «Колесо».

Планируется, что в проектируемом здании, полезной площадью 2,6 тыс. кв.м, разместятся ресторан на 60 мест (площадью 591 кв.м), магазин по продаже товаров искусства (площадью 53 кв.м), выставочный зал (площадью 865,5 кв.м), апартаменты для отдыха VIP-персон (площадью 380 кв.м), а также подземный механизированный паркинг на 24 машиноместа (площадью 314,88 кв.м). Площадь застройки составит 532,8 кв.м.

Проектировщики приняли решение фасад здания выполнить в стиле украинского модерна.

В ходе рассмотрения проекте председательствующий на секции градосовета Юрий ТИХОНОВИЧ рекомендовал заказчику согласовать проект с концепцией Андреевского спуска, с органами охраны архитектуры (поскольку строительство объекта предполагается в исторической части столицы), с землепользователями, которые находятся по соседству, а также провести техническое обследование возможности влияния строительства на соседние здания.

Он добавил, что поскольку в здании предусмотрены апартаменты для VIP-персон, а в названии проекта это не отображено, необходимо также согласовать тип объекта. С учетом этих замечаний проект был согласован для дальнейшей работы.