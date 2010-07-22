У Наливайченко хотят, чтобы власть поставила Лужкова на место

Общественная инициатива «Обновление страны», возглавляемая экс-председателем СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО, требует от власти решительных действий в ответ на последние заявления мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА в канун его запланированного визита в Украину.

Об этом говорится в заявлении «Обновления страны»,сообщили УНИАН в пресс-службе организации.

«24-25 июля Украину посетит мэр Москвы Юрий ЛУЖКОВ. В канун визита российский политик в который раз сделал недопустимые заявления по поводу статуса Севастополя. Мэр Москвы и в дальнейшем выступает за возвращение украинского города под юрисдикцию Российской Федерации. В предыдущие годы подобные заявления ЛУЖКОВА нашли адекватную оценку украинской власти – он был лишен возможности въезжать у наше государство», - напоминают авторы заявления.

«Сегодняшняя власть хранит молчание, что тождественно одобрению антиукраинской позиции господина ЛУЖКОВА», - убеждены в «Обновлении страны».

Общественная инициатива «Обновление страны» призывает власть “не закрывать глаза на агрессивные, недружелюбные заявления иностранных высокопоставленных должностных лиц, которые ставят под сомнение территориальную целостность Украины”.

По убеждению авторов заявления, и Министерство иностранных дел, и Служба безопасности Украины обязаны принять все предусмотренные законом меры для защиты национального достоинства и нерушимости границ Украины. “В ином случае эта власть еще раз подтвердит свое реноме колониальной администрации, которая работает против собственной страны и ее граждан», - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в мае 2008 года Ю.ЛУЖКОВ заявил, что Севастополь должен быть возвращен России.

12 мая 2008 года СБУ приняла решение о бессрочном запрете на въезд Ю.ЛУЖКОВА в Украину.

В июне этого года СМИ сообщили, что Ю.ЛУЖКОВУ разрешен въезд на территорию Украины.

Между тем 19 июля Ю.ЛУЖКОВ заявил, что не изменил свое мнение о статусе Севастополя.

«Я свои заявления относительно Севастополя сделал осмыслено и обоснованно – никаких изменений моей позиции относительно статуса Севастополя нет и не будет», - подчеркнул Ю.ЛУЖКОВ.