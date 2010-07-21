Отмена политреформы нужна Януковичу, чтобы попрощаться с Азаровым?

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ считает, что в 2010 году победила клановая экономика над “недозрелой” демократией.

Об этом он сказал в эфире ТВі, подытоживая жаркий политический сезон 2010 года, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

По мнению В.КАРАСЁВА, борьба, которую страна наблюдает внутри властного мегаклана, идет не за реформы, а за их отсутствие, за эксклюзивный доступ к госресурсу.

«Поэтому ЯНУКОВИЧУ нужна реформаторская коалиция, а не контрреформаторская Конституция. Существует упрощенный вариант, который подсказывается определенными советниками, - сконцентрировать полномочия, и тогда ты - плебисцитный вождь» - сказал В.КАРАСЁВ.

«ЯНУКОВИЧ был электоральным знаменем политической силы, а там были разные группы спонсоров. И сейчас ему не комфортно, что он зависит во многом от Партии регионов. Поэтому он хочет вернуть полномочия КУЧМЫ образца 1996 года. На следующий день после этого он отправит в отставку правительство во главе с АЗАРОВЫМ. Он хочет свободы рук», - считает политический эксперт.