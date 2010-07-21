Во что превратится национальная память под управлением коммунистов?

Историк Владимир ВЯТРОВИЧ считает, что при новом руководителе Валерии СОЛДАТЕНКО Украинский институт национальной памяти может превратиться в инструмент реабилитации тоталитаризма.

Как сообщается на сайте Центра исследований освободительного движения, об этом В.ВЯТРОВИЧ сказал, комментируя назначение В.СОЛДАТЕНКО руководителем Украинского института национальной памяти.

«Произошла монополизация национальной памяти одной политической партией, представители которой возглавляют и Государственный комитет архивов, и Украинский институт национальной памяти. Опасность в том, что эта политическая сила – Коммунистическая партия Украины, предшественники которой отличались системной политикой уничтожения национальной памяти, преступлениями против человечества и организовали Голодомор-геноцид 1932-1933 годов», - заявил В.ВЯТРОВИЧ.

«Сами эти преступления советской власти должен был бы исследовать и расследовать Украинский институт национальной памяти, как это делают аналогичные учреждения в странах, оккупированных в ХХ веке Советским Союзом», – добавил он.

По мнению историка, существует вероятность, что «Институт вместо того, чтобы стать инструментом преодоления тоталитаризма, превратится в инструмент его реабилитации».

Как сообщал УНИАН, в конце июня правительство освободило Игоря ЮХНОВСКОГО от должности исполняющего обязанности председателя Украинского института национальной памяти.

20 июля Кабинет министров назначил В.СОЛДАТЕНКО председателем Украинского института национальной памяти.

Справка УНИАН. В.СОЛДАТЕНКО - историк, член-корреспондент Национальной академии наук. Родился в 1946 г. в г. Селидово Донецкой области. В 1970 г. окончил исторический факультет Киевского государственного университета им. Шевченко. С 1976 г. по 1984 г. работал старшим научным сотрудником Института истории партии при ЦК Компартии Украины - филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В 1984-1988 гг. возглавлял кафедру исторического опыта КПСС Киевской высшей партийной школы. С 1988 г. по 1991 г. - заведующий отделом историко-политических исследований Института политических исследований ЦК Компартии Украины. С 1992 г. до настоящего времени - заведующий отделом этноисторических исследований Института политических и этнонациональных исследований им. И. Кураса НАН Украины.