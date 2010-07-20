Национальную память украинцев будет беречь специалист по истории КПСС

Кабинет министров назначил Валерия СОЛДАТЕНКО председателем Украинского института национальной памяти.

Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце июня правительство освободило Игоря ЮХНОВСКОГО от должности исполняющего обязанности председателя Украинского института национальной памяти.

Справка УНИАН. В.СОЛДАТЕНКО - историк, член-корреспондент Национальной академии наук. Родился в 1946 г. в г. Селидово Донецкой области. В 1970 г. окончил исторический факультет Киевского государственного университета им. Шевченко. С 1976 г. по 1984 г. работал старшим научным сотрудником Института истории партии при ЦК Компартии Украины - филиала Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. В 1984-1988 гг. возглавлял кафедру исторического опыта КПСС Киевской высшей партийной школы. С 1988 г. по 1991 г. - заведующий отделом историко-политических исследований Института политических исследований ЦК Компартии Украины. С 1992 г. до настоящего времени - заведующий отделом этноисторических исследований Института политических и этнонациональных исследований им. И. Кураса НАН Украины.