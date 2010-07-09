В БЮТ говорят, что Янукович нашел способ рассчитаться со Стельмахом

В БЮТ считают, что законом о продлении полномочий действующего председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассчитался с ним за поддержку на президентских выборах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко.

В БЮТ считают, что В.СТЕЛЬМАХ поддерживал В.ЯНУКОВИЧА “сознательно, путем дестабилизации социально-экономической ситуации в Украине”.

В пресс-службе отмечают, что Блок Юлии Тимошенко и ранее неоднократно обращал внимание граждан на то, что в течение 2008-2009 годов В.СТЕЛЬМАХ по указаниям тогдашнего Президента Виктора ЮЩЕНКО “искусственно уничтожал национальную валюту, обваливал ее курс к доллару и евро, что значительно осложняло социально-экономическую ситуацию в Украине, углубляло кризис, в конце концов, существенно било по карманам простых украинцев”. “А ответственность за это пропагандистская машина ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧА по-лицедейски перекладывала на ТИМОШЕНКО», - отмечают в БЮТ.

В блоке убеждены, что действия В.СТЕЛЬМАХА в должности председателя НБУ были “общей предвыборной технологией ЮЩЕНКО и ЯНУКОВИЧА, которые вместе боролись против Юлии ТИМОШЕНКО”.

При этом, отмечают в БЮТ, кроме политических дивидендов, “причастные к сделкам НБУ лица еще и неплохо заработали на махинациях Нацбанка с рефинансированием коммерческих банков, которые, в свою очередь, тоже были фактором, что способствовал ослаблению гривни”.