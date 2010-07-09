Янукович пожаловался Ромпею, что при Ющенко лишь «дудели в вузели»

Президент Виктор Янукович допустил очередную ошибку во время пресс-конференции с главой Совета ЕС Германом ван Ромпеем.

Во время вступительного слова Янукович обратился к аналогиям, однако не смог правильно прочитать название африканского музыкального инструмента вувузелы.

Это произошло, когда Янукович пробовал сравнить политику евроинтеграции при предыдущем президенте и нынешнем.

"Выражаясь футбольной терминологией, которая сегодня актуальна, до последнего времени в Украине восхищались дудением в вузели, а не содержанием самой игры", - сказал он.

Но новая команда, по словам президента, будет делать иначе: "Мы отошли от лишней риторики и сосредоточимся не достижении результата там, где это возможно".

В частности, Янукович сообщил о решении Евросоюза предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 500 миллионов евро.

Вместе с тем ван Ромпей сказал, что речь идет о 610 миллионах евро, которые станут доступными для Украины после возобновления сотрудничества с МВФ.

"Достижение договоренности с МВФ проложит путь к помощи ЕС в размере 610 миллионов евро", - заявил он.

В свою очередь Янукович отметил, что рассчитывает на скорейшее подписание программы сотрудничества с МВФ.

Также президент Украины рассказал, что процесс переговоров о заключении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС "является нелегким".

"Обе стороны поставили задачу разработать амбициозный документ, и в переговорах мы будем искать компромисс, который позволит двигаться вперед", - отметил Янукович.

Кроме того, ван Ромпей напомнил Януковичу о необходимости соблюдать демократические стандарты: "Для Украины является критически важным продемонстрировать демократическое развитие".

"Чрезвычайно важным является уважение к верховенству права, права человека и уважение к гражданским свободам", - сказал он.

Ван Ромпей сообщил, что Украина и ЕС переходят к этапу разработки плана действий для достижения безвизового режима: "Сегодня Украина и ЕС переходят к новому этапу разработки двухэтапного плана действий, который требует много работы. Мы будем работать над достижением цели установления безвизового режима между Украиной и ЕС".

Украинская правда