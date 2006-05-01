Во Львове около 100 человек приняли участие в митинге КПУ

Сегодня возле Монумента Славы во Львове по случаю Международного дня солидарности трудящихся состоялся митинг, организованный областным комитетом Коммунистической партии Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, около 100 сторонников КПУ держали партийные флаги и традиционные первомайские транспаранты.

В своем выступлении первый секретарь Львовского обкома КПУ Александр КАЛИНЮК отметил, что «антинародный режим есть и будет до тех пор, пока к власти не придут левые силы. Мы получили низкий результат на выборах, но это только потому, что народ спит, убаюканный обещаниями нынешней власти, однако рано или поздно он проснется, и мы приложим все усилия, чтобы власть в государстве стала по-настоящему народной».

А.КАЛИНЮК призвал жителей Львовской области активно приобщиться ко Всеукраинской акции протеста левых сил, которая стартовала, по его словам, уже сегодня, и в ближайшее время во всех регионах Украины, и во Львовской области в частности, начнутся массовые пикетирования, демонстрации и митинги против власти, которая «занимается распределением должностей, а не выполнением тех программных обещаний, которые давались народу».

«Во Львовской области власть, где губернатор Петр ОЛИЙНЫК является представителем «Нашей Украины», еще больше отдалилась от народа, узурпировав всю власть в руках «нашеукраинцев», - так расценил избрание председателем Львовского областного совета представителя «Нашей Украины» Мирослава СЕНИКА в своем выступлении А.КАЛИНЮК.

В тексте «Обращения участников митинга по случаю праздника Первого мая в г. Львове», принятом присуствующими, в частности, подчеркивается необходимость объединения левых политических сил в единый блок и возвращения власти народу, чтобы противостоять «грабителям кравчукам и кучмам, ющенкам и тимошенкам, порошенкам и морозам».

Как сообщал УНИАН, сегодня на митинге в Киеве лидер Компартии Украины Петр СИМОНЕНКО обратился к народу с призывом приступить к формированию новой левой политической силы “для противостояния олигархам в парламенте”.