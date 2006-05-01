В Днепропетровске два Первомая

Сегодня в Днепропетровске на двух митингах, организованных областным советом профсоюзов и областным комитетом Коммунистической партии Украины, около трех тысяч человек протестовали против повышения цен на продукты питания и тарифов на энергоносители.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции требовали от Президента и правительства остановить рост цен на хлеб, товары первой необходимости, тарифов на газ, электроэнергию, жилье, коммунальные услуги и транспорт.

В своих выступлениях участники митингов отмечали, что местная власть Днепропетровска должна разработать и ввести дифференцированную систему оплаты за жилье и коммунальные услуги, в зависимости от их количества, качества и совокупного дохода семьи.

Сторонники Компартии Украины на своем митинге ругали «гнилых украинских буржуев, на которых опирается нынешняя власть страны».

Как сообщил УНИАН заместитель начальника УМВД в городе Днепропетровске, полковник милиции Владимир СЕДЛЕЦКИЙ, оба митинга по случаю Международного дня солидарности трудящихся прошли без правонарушений.