Главу немецкого фонда 9 часов держат в Борисполе без объяснений

Руководитель украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Нико ЛАНГЕ, который с 14.00 субботы, прилетев с Парижа, находится в аэропорту "Борисполь", надеется на то, что проблема с его пропуском на территорию Украины решится в ближайшее время.

Об этом он сообщил по телефону корреспонденту УНИАН в 21:50.

По его словам, сейчас сотрудники посольства Германии пытаются решить проблему с украинскими компетентными органами.

"Надеюсь, что в ближайшее время проблему удасться решить", - заявил Н.ЛАНГЕ. При этом он сообщил, что продолжает оставаться в аэропорту. Бытовых проблем у него нет, однако до сих пор ему никто не объяснил, по какой причине его не впускают на территорию Украины.

Фонд Конрада Аденауэра является международным демократическим фондом, который создан Христианско-демократическим союзом - правящей политической партией Германии во главе с Канцлером Ангелой МЕРКЕЛЬ.

27 мая в своей аналитической статье «Первые 100 дней после изменения власти в Украине: авторитарные тенденции и сближения с Россией», размещенной на официальном сайте представительства в Украине Фонда, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды нового президента Виктора ЯНУКОВИЧА и изменения в Украине, которые состоялись после его прихода к власти.