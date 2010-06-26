Тимошенко заявляет, что власть манипулирует сознанием граждан

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что действующая власть манипулирует сознанием граждан, подавая ненастоящие данные социологических исследований и навязывая мнение о падении рейтинга оппозиционных сил.

Как сообщает сайт Ю.ТИМОШЕНКО, об этом она заявила в эфире программы "Большая политика с Евгением КИСЕЛЕВЫМ" на телеканале “Интер”.

"Сейчас главный тезис пропаганды действующей власти таков, что оппозиция слабая, оппозиция полностью растерянная, расстроенная, потерявшая веру, распыленная, что у оппозиции радикально падают рейтинги, что все идет насмарку... Все знают реальную цену социологическим агентствам Украины", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, результаты последних президентских выборов являются близкими к реальным рейтингам политиков.

"Вот там мы увидели настоящую социологию, что при всех неурядицах, связанных на выборах с фальсификацией, мы получили с ЯНУКОВИЧЕМ почти одинаковый результат, разница была в микропроцентах. Именно поэтому не нужно слушать, что вам говорят о разочаровании, слабости, падении рейтингов", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер БЮТ убеждена, что главной задачей оппозиции является разработка альтернативных вариантов развития страны.

"Сегодня каждый человек видит, что Украина движется не в ту сторону, но одни это уже могут говорить четко и громко, а вторые еще возлагают надежды. Наша задача - сегодня предложить четкую альтернативу по каждому направлению развития страны", - объяснила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Никакой растерянности, никакой суеты у оппозиции нет. Мы будем дальше прокладывать путь Украины к европейским ценностям, европейским стандартам и справедливости", - заявила она.