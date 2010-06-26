Вице-мэр Одессы останется под стражей еще на 5 дней

Срок содержания под стражей вице-мэра Одессы Вахтанга УБИРИИ, временно отстраненного от исполнения служебных обязанностей, продлен до 30 июня.

Как сообщил УНИАН адвокат В.УБИРИИ Сергей МАКОВЕЦКИЙ, такое решение вынес судья Приморского районного суда Одессы Вадим КОВАЛЕНКО.

По словам адвоката, до конца месяца тяжело больной В.УБИРИЯ будет находиться в палате реанимации первого отделения острого инфаркта горбольницы №3.

По словам С.МАКОВЕЦКОГО, 25 июня судебно-медицинская комиссия единогласно пришла к заключению, что В.УБИРИЯ не может быть доставлен в суд, и ему противопоказано участие в каких-либо процессуальных действиях.

«Защитой в сложившейся ситуации, - добавил адвокат, - с учетом процессуальной невозможности рассматривать дело по существу, было заявлено ходатайство о продлении срока задержанного до 15 суток, которые истекают 30 июня 2010 года».

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Одессе заявили о рейдерском захвате полигона твердых бытовых отходов «Дальницкие карьеры». Прибывший туда вице-мэр Вахтанг УБИРИЯ во время спора достал пистолет и выстрелил в воздух.

Позже городской председатель Одессы Эдуард ГУРВИЦ заявил, что вооруженные рейдеры выдворены с территории полигона «Дальницкие карьеры», восстановлена также работа в обычном режиме коммунального предприятия "Одескоммунтранс", в полном хозяйственном ведении которого находится этот объект. Так мэр прокомментировал ситуацию вокруг захвата вооруженными сотрудниками подразделения «Титан» и руководством ООО «Союз», принадлежащего лидеру партии «Родына» Игорю МАРКОВУ, полигона бытовых отходов, находящегося на балансе Одесского горсовета.

Сам В.УБИРИЯ объяснял, что стремился «образумить угрожавших ему рейдеров и привлечь внимание милиции» и потому выстрелил в воздух из пистолета, на который есть все необходимые документы.

18 июня следователь, расследующий уголовное дело в отношении вице-мэра Одессы по признакам ч.4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины, постановил избрать меру пресечения для чиновника в виде подписки о невыезде. Соответствующее постановление следователь вынес в больнице, куда В.УБИРИЯ был госпитализирован накануне с сердечной недостаточностью и повышенным артериальным давлением.

19 июня судья Приморского райсуда Одессы В.КОВАЛЕНКО продлил до 25 июня задержание вице-мэра.

22 июня у В.УБИРИИ диагностирован острый инфаркт миокарда.

24 июня начальник Главного управления МВД Украины в Одесской области Михаил ЯЦКОВ заявил, что прокуратура области возбудила против В.УБИРИИ уголовное дело по факту препятствования профессиональной деятельности журналистов на территории полигона «Дальницкие карьеры».

Вместе с тем в прокуратуре Одесской области опровергли это заявление.