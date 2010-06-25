Нардепам урежут каникулы

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент будет рассматривать вопрос о местных выборах в последние дни июня или в начале июля.

В интервью журналу «Профиль-Украина» В.ЛИТВИН напомнил, что в парламенте уже зарегистрированы «полтора десятка законопроектов, которые касаются местных выборов», и отметил, что независимо от того, кто будет вносить новый законопроект на эту тематику, этот документ, согласно Регламенту, может быть зарегистрирован только после рассмотрения упомянутых законопроектов.

При этом руководитель парламента выразил мнение, что местные выборы не будут выборами исключительно на мажоритарной основе. «Пока решение не принято, но есть идея (правда, она еще не охватила массы), что это будет смешанная система. Понятно, что она подгоняется под политический момент, расклад политических сил и политический расчет, - сказал он. - Это технология решения проблемы расширения поля власти. Отсюда стремление получить административный ресурс в виде закона, чтобы решить поставленные задачи».

Отвечая на вопрос, может ли быть продлена работа текущей сессии из-за необходимости принятия упомянутого закона, В.ЛИТВИН напомнил, что Конституция определяет лишь дату начала сессии, а момент ее завершения не регламентирует. «Можно работать и до сентября, а можно, объявив одну сессию закрытой, открыть следующую», - сказал он, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что даже при условии принятия соответствующего законопроекта в первом чтении 1 июля необходимо две недели, чтобы внести предложения к его рассмотрению во втором чтении, затем депутаты должны ознакомиться с вариантом, подготовленным ко второму чтению, «следовательно - это минимум 20 дней». «А вы прекрасно понимаете, что потом собирать депутатов на внеочередные сессии или продолжать текущую означает работать с пустым залом», - добавил он.