НАТО: двери для Украины открыты, но преимущество - у партнерства
13:48, 10 июня 2010Политика
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Ежелю передадут четкий месседж
НАТО скажет министру обороны Украины Михаилу ЕЖЕЛЮ, что двери отрыты, но преимущество предоставляется партнерству.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня в начале заседания Североатлантического Совета на уровне министров обороны Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.
“Мы встретимся с нашим украинским коллегой, мы передадим ему четкий месседж. Украина – свободная стране, и мы уважаем ее выбор. Наши двери остаются открытыми, но мы предоставляем преимущество партнерству”, - сказал Генсек НАТО.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится заседание Комитета Украина-НАТО на уровне министров обороны.
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