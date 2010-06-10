НАТО: двери для Украины открыты, но преимущество - у партнерства

НАТО скажет министру обороны Украины Михаилу ЕЖЕЛЮ, что двери отрыты, но преимущество предоставляется партнерству.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня в начале заседания Североатлантического Совета на уровне министров обороны Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог РАСМУССЕН.

“Мы встретимся с нашим украинским коллегой, мы передадим ему четкий месседж. Украина – свободная стране, и мы уважаем ее выбор. Наши двери остаются открытыми, но мы предоставляем преимущество партнерству”, - сказал Генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе состоится заседание Комитета Украина-НАТО на уровне министров обороны.