Винский не понимает логики: мост стоит дороже микрорайона, куда он ведет

Иосиф Винский считает ошибкой строительство города на двух берегах Днепра. Об этом председатель партии «Народная власть», экс-министр транспорта и связи Украины заявил на пресс-конференции в Запорожье, комментируя ситуацию со строительством нового моста в этом городе.

«Я удивляюсь тем людям, которые строят на обоих берегах Днепра город Киев, а затем думают сколько мостов нужно построить. Удивляюсь тем людям, которые строят на двух берегах Днепра города Запорожье, Днепропетровск, Кременчуг. Я не могу понять логики, для чего строить на другом берегу реки микрорайон, а затем строить мост, который стоит вдвое дороже, чем этот микрорайон», - заявил И.Винский.

«Найдите мне в мире города, которые строятся на двух берегах такой широкой реки, как Днепр. Ведь это не Сена и не Висла, это – Днепр!» - отметил он.

Экс-министр согласился с замечанием журналиста, что, таким образом, ошибочным следует считать план застройки этих городов еще с советских времен.

Политик также отметил, что следует развивать соединение между уже существующими микрорайонами по оба берега Днепра, но, в то же время, не нужно продолжать расширение и застройку микрорайонов в то же время на обоих берегах реки.

«Больше чем я, в бытность мою министром транспорта и связи, никто не помог строительству нового моста в Запорожье», - подчеркнул И.Винский, прибавив, что это нуждается действительно в огромных средствах, а проблема мостов касается не только Запорожья.

«Например, в Киеве сейчас Левый берег развивается больше, чем правый. И двух новых мостов, которые строятся, все равно будет мало. А Дарницкий мост в Киеве стоит 2 миллиарда долларов. Вы представляете, какие это деньги? Это – десятилетний бюджет города Запорожье!» - отметил И.Винский.